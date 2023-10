2:3 nach Verlängerung DEG verliert auch in Ingolstadt

Das missfällt natürlich auch dem Umfeld. Schon das äußerst zähe 0:1 nach Penaltyschießen am Freitag daheim gegen Augsburg hatte auf die Stimmung gedrückt. Also sah sich Philip Gogulla am Sonntag nach dem Spiel zur Grundsatzrede verpflichtet: „Wir sind nicht tot“, sagte der Kapitän bei Magentasport in Richtung der DEG-Fans, „vielleicht mal ein kleines Wachrütteln, dass wir alle positiv bleiben.“ Denn trotz der Niederlage sei das Spiel in Ingolstadt doch eine „gute Antwort“ auf den Freitag gewesen.