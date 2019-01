Eishockey in der DEL: DEG unterliegt Straubing nach Verlängerung

Düsseldorf Die DEG verliert auch das zweite Saison-Heimspiel gegen die Straubing Tigers, diesmal mit 2:3 nach Verlängerung. Zweimal gleichen die Düsseldorfer Gästeführungen aus.

Es war schon eine merkwürdige Bilanz, die die DEG und die Straubing Tigers in dieser Eishockeysaison aufs Papier brachten. Dreimal waren beide vor dem Donnerstagabend aufeinandergetroffen – und jedes Mal hatte die Gastmannschaft gewonnen. Das letzte Duell der beiden Klubs in der DEL-Hauptrunde machte dann auch keine Ausnahme mehr: Straubing entführte mit 3:2 (1:1, 1:1, 0:0; 1:0) nach Verlängerung zwei Punkte. Ein weiteres Kuriosum: Es war bereits das 13. Mal in der laufenden Spielzeit, dass eine Partie der Mannschaft von Trainer Harold Kreis – bei wechselnden Gewinnern – mit dem Ergebnis von 3:2 endete.

Vor allem der Skandinavier-Sturmreihe fehlte erneut der letzte Biss. Calle Ridderwall kam nicht richtig in die Partie hinein, so dass Kenny Olimb zu oft auf sich allein gestellt blieb. Braden Pimm bemühte sich als dritter Mann neben dem Schweden und dem Norweger zwar nach Kräften, doch fehlte ihm sichtlich ein wenig die Bindung. Dennoch blieb es ansehnlich, was die DEG aufs Eis zauberte. Das galt auch nach dem neuerlichen Rückstand, den Sven Ziegler mit einem technischen Kabinettstückchen herstellte – überdies im Powerplay, was in dieser Spielzeit besonders erwähnenswert ist, stellen die Düsseldorfer doch das beste Unterzahlspiel der Liga.