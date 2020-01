2:3 nach Penaltyschießen gegen Nürnberg : DEG lässt zu viele Chancen aus

Düsseldorf Die Düsseldorfer holen gegen Nürnberg einen 0:2-Rückstand auf, verlieren dann aber mit 2:3 nach Penaltyschießen. Am Sonntag um 16.30 Uhr geht es gegen Straubing weiter – erneut im ISS Dome.

Die „Schools Days“ im ISS Dome haben vor allem einen Zweck: Kinder und Jugendliche mit verbilligten Eintrittspreisen zum Eishockey zu locken und frühzeitig für die DEG zu begeistern. Dieses Ziel erreichte der achtmalige Deutsche Meister am Freitagabend gegen die Nürnberger Ice Tigers nur bedingt. Zwar war der Dome mit 11.985 Besuchern bestens gefüllt, doch Werbung in eigener Sache machten die Düsseldorfer zumindest vom Ergebnis her nicht. Sie unterlagen den Mittelfranken 2:3 (0:2, 1:0, 1:0; 0:1) nach Penaltyschießen und verpassten damit die gute Möglichkeit, im Kampf um die Play-off-Plätze wichtigen Boden gutzumachen.