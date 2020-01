2:3 nach 2:0-Führung in Ingolstadt : DEG kassiert ganz bittere Niederlage

Ingolstadt Nach 2:0-Führung beim ERC Ingolstadt verliert der Eishockeyklub noch 2:3. Im Kampf um die Play-off-Plätze ist das ein kleiner Rückschlag.

Es war alles angerichtet für ein Eishockeyfest in Rot und Gelb. Mit einem Sonderzug waren die DEG-Fans nach Ingolstadt gefahren, füllten in der ausverkauften Arena dort eine komplette Tribüne hinter dem Tor. Und dann führten die Düsseldorfer auch noch bis tief ins Schlussdrittel hinein mit 2:0 beim ERC – umso größer fiel am Ende die Ernüchterung aus. Die DEG verlor noch 2:3 (2:0, 0:0, 0:3) und gab damit ganz wichtige Punkte im Kampf um die Play-off-Plätze ab.

Barta hatte allerdings noch eine weitere Schwäche seiner Mannschaft ausgemacht. „Unser Überzahlspiel hat erneut nicht funktioniert“, kritisierte der Kapitän. „Die Special Teams haben das Spiel am Ende entschieden, und wenn wir in Überzahl nicht treffen, geht so eine Partie eben verloren.“ Vor einigen Wochen hatte die DEG die Überzahlstatistik der Deutschen Eishockey Liga noch angeführt; inzwischen belegt sie in dieser Tabelle nur noch den sechsten Rang. Die Trefferquote im Powerplay ist auf 19,12 Prozent gefallen.