1:4 gegen die Straubing Tigers : Starke Straubinger verderben Nowaks Comeback für die DEG

Düsseldorf Nach dem Derbysieg gegen die Kölner Haie muss sich die Düsseldorfer EG starken Straubing Tigers geschlagen geben. Die beste Nachricht für die DEG gab es aber schon vorab.

Es war ein ausgesprochen reizvoller Eishockey-Vergleich. Die DEG traf im ISS Dome auf die Straubing Tigers – und das ist ein Duell, dass es ohne viel Fantasie auch im Play-off-Viertelfinale geben könnte. Die Generalprobe ging aus Düsseldorfer Sicht daneben, denn die Gastgeber unterlagen den starken Niederbayern 1:4 (0:1, 1:1, 0:2); eine kleine Hypothek, mit der sie in die nun folgenden vier Auswärtsspiele in Serie gehen.

Dass die schönste Geschichte des Spiels völlig unabhängig vom Ergebnis geschrieben würde, war jedoch schon vor dem ersten Bully klar. Denn zum ersten Mal seit fast einem Vierteljahr stand der Name Marco Nowak wieder auf dem Spielberichtsbogen: Am 17. November hatte sich der Nationalverteidiger der DEG in der Partie gegen den EHC München einen Muskel- und Sehnenabriss im rechten Oberschenkel zugezogen. „Vielleicht kann Nowi am Wochenende in Mannheim und München schon ein paar Kurzeinsätze fahren“, hatte Trainer Harold Kreis nach dem 4:1-Derbysieg über Köln gesagt – und jetzt ging es tatsächlich schon ein paar Tage eher.