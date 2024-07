„Ich habe schon ein paar Spiele auf dem Buckel“ Alexander Blank – mit 22 Jahren bereits ein alter Hase

Man musste dieser Tage nur durch das Tor an der Brehmstraße gehen, um festzustellen, dass der Beginn der Eishockeysaison 2024/25 lediglich ein paar Wochen entfernt ist. Mittlerweile ist auch im großen Stadion Eis – und die Geräuschkulisse ist schon aus der Entfernung zu vernehmen. Die Pfiffe und Rufe der Trainer. Das Kratzen der Schlittschuhe. Die Schläger, die aufs Eis knallen. Die Pucks und Körper, die vor die Banden fliegen. Kostenpflichtiger Inhalt Bis Dienstag stieg in Düsseldorf das „DEL Future Camp“, ein viertägiger Lehrgang für den Nachwuchs aus den Klubs der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Und wohin es die Zwölf bis 14-Jährigen mal schaffen wollen, war ein paar Meter weiter in der kleinen Halle zu sehen, da trainierten parallel die Profis der Düsseldorfer EG.