Emotionale Diskussion : DEG-Fans debattieren über Dome-Umbau

Die Spieler der Düsseldorfer EG vor ihren Fans auf der Stehplatz-Geraden. Foto: Ja/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Erste Fans der Düsseldorfer EG geben wegen der Pläne von Stadt und Eishockey-Verein ihre Dauerkarten zurück, andere hingegen freuen sich auf die neue Fankurve.

Es brauchte nur ein Spiel, da war es um Andreas Menzel geschehen: Play-offs 1982, DEG gegen Landshut. „Das letzte Spiel von Udo Kießling im DEG-Trikot“, erinnert sich der heute 54-Jährige, der damals zum ersten Mal an der Brehmstraße war. Gleich in der nächsten Saison kam der Teenager wieder, kurz später kaufte er sich seine erste Dauerkarte, und die hat er heute noch, knapp 40 Jahre später. Doch ob das auch künftig so sein wird, das steht in den Sternen.

Der Grund ist der Umbau des Rather Domes. Ab der Eishockey-Saison 2022/23 wird es Stehplätze nur noch hinter dem Tor auf der Westtribüne geben, gegenüber und auf der Geraden weichen sie dauerhaft Sitzen. Stadt und DEG begründen das mit den Kosten, wenn eine andere Veranstaltung im Dome ansteht und dafür Sitzreihen ein- und ausgebaut werden müssen. Gibt es nur einen Stehplatzbereich, sei das gehörig billiger, gerade wenn die Fankurve künftig im Westen ist, wo bei Shows ohnehin die Bühne steht.

Info Erfolgreiches Wochenende für die U20 DEG-Siege Eishockey wurde am Wochenende auch gespielt, die U20 der DEG war in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) aktiv – und feierte zwei Siege gegen die Augsburger Panther. Tabellensiebter Am Samstag gab es ein 3:2 nach Verlängerung, am Sonntag ein glattes 3:2 nach 60 Minuten. Die Tore erzielten Maksim Anton, Konstantin Bongers (je 2), Niklas Hane und Edmund Junemann. Die DEG steht weiter auf Rang sieben.

Für Menzel dennoch ein Unding, Stehplätze auf der Gerade habe es in Düsseldorf ja immer gegeben. „Man kann nicht ständig von Tradition reden, aber sie dann nicht leben“, sagt er – und ist nicht allein. Der Fanclub „Jan Wellem“ schrieb dieser Tage einen offenen Brief an DEG und Stadt: „Wir akzeptieren den Weg nicht!“, steht drin. Menzel hört Ähnliches aus seinem Umfeld: „Wir sind 15 Leute, die seit Jahrzehnten zur DEG gehen. Ein Teil hat seine Dauerkarten schon gekündigt, ein Teil nimmt das Übergangsangebot an, für eine Saison auf den gleichen Plätzen zu sitzen, danach stellt sich die Frage, ob wir weiter machen.“

Auch Frank Fischer ist sauer, für den Stehplätze ein Art Lebensthema sind. Fischer geht auch zur Fortuna, war nach deren Umzug in die Arena der Hauptkämpfer für Stehplätze. Nun kämpft er wieder: „Es ist im Vorfeld nichts kommuniziert worden und wird als alternativlos hingestellt, dabei sind mit uns Fans gar keine Alternativen erörtert worden. Preiserhöhung oder variable Sitze etwa.“ Das ärgert auch Menzel: „Das Thema gibt es seit Jahren, ich habe Briefe dazu an die Geschäftsstelle geschrieben, die nicht beantwortet wurden. Ich bin kolossal enttäuscht über die Art der Kommunikation, das ist noch freundlich formuliert.“

Die Kritik haben sie bei der DEG natürlich vernommen und eine Erklärung im Internet veröffentlicht. Tenor: Es liegt nicht an uns, lasst uns das Beste draus machen. Darunter wechseln sich wütende Kommentare und Lob ab. Bislang gebe es „keine nennenswerte Zahl an Kündigungen“, heißt es auf Anfrage. Auch beim Fanprojekt sieht man keinen Aufstand. Der Dachverband der DEG-Fans hat online eine Umfrage gestartet, mehr als 250 Dauerkartenbesitzer hätten bislang teilgenommen, also etwas weniger als zehn Prozent. Die Tendenz: „80 Prozent sehen es positiv“, sagt Vorsitzender Andreas Vavaßeur.

Andreas Menzel sieht es anders. Und kritisiert das Fanprojekt: Mit dem sei „im Hinterzimmer verhandelt worden, ich fühle mich da nicht vertreten“. Vavaßeur will das nicht stehenlassen: „Ja, wir haben die Pläne vorher bekommen, aber da war schon alles beschlossen.“ Niemand freue sich, wenn 400 Stehplätze wegfallen, „auch die DEG wollte das nicht, jetzt kommt es aber so, und damit müssen wir arbeiten“, sagt er, „viele sehen in einer Fankurve hinter einem Tor auch die Chance, die Stimmung zu verbessern.“