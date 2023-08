Euphorisch, aber realistisch Mit diesem Ziel geht die DEG in die neue Saison

Aus Wirtz‘ Sicht ein vollkommen realistisches Ziel. „Wir wünschen uns das Halbfinale, aber der Weg dorthin muss Schritt für Schritt gehen“, bekräftigt er und fügt hinzu: „So wie wir als Verein aufgestellt sind, ist das lange Mitspielen um Platz sechs das realistischste Ziel.“ Angesichts der finanzstärkeren Klubs in der DEL kommt diese Aussage nicht überraschend. Teams wie Meister München, Ingolstadt, Mannheim, Berlin, Köln oder Wolfsburg haben da ganz andere Möglichkeiten, um ihre Kader zu verstärken. Das zeigt auch die Etattabelle der DEL. Diese ist zwar nicht öffentlich einsehbar, die Vereine wissen allerdings auf welchem Platz sie selber stehen – und da ist die DEG nicht unter den Top sechs geführt. Entsprechend müssen die Düsseldorfer andere Dinge in die Waagschale werfen, um erfolgreich zu sein. Das fängt bei der Kaderplanung an, bei der sich die Rot-Gelben zwar nicht im obersten Regal bedienen konnten, dafür aber mehr Erfahrung und einiges an Potenzial dazu holten, und hört mit der Trainingsarbeit auf.