U20-Spieler klopfen oben an Diese DEG-Talente empfehlen sich für die Profimannschaft

Termin Weiter geht es für die U20 gleich am Wochenende, dann stehen die ersten beiden der maximal fünf Halbfinalspiele gegen den EV Landshut an: am Samstag (19.45 Uhr) und am Sonntag (10.30 Uhr) jeweils an der Brehmstraße. Im anderen Halbfinale stehen sich Berlin und Krefeld gegenüber.