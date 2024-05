Als die DEG 1993 Meister wurde Benoit Doucet und sein Tor für die Ewigkeit

Hinzu kamen neue Stars, wie eben Benoit Doucet. Den hatte die DEG 1991 vom Ligakonkurrenten EV Landshut verpflichtet, nachdem sich der gebürtige Kanadier über drei Jahre in Duisburg, Iserlohn und Landshut den Ruf eines Torjägers und Topscorers erarbeitete. Allein in der damaligen 2. Bundesliga kam er in 94 Einsätzen in Hauptrunde und Play-offs auf unglaubliche 352 (!) Scorerpunkte, also fast vier Torbeteiligungen pro Spiel.