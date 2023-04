Für die Saison 2023/24 Die Zu- und Abgänge bei der Düsseldorfer EG

Neue Saison, neues Glück. Nach dem Aus im Play-off-Viertelfinale gegen den ERC Ingolstadt strebt die Düsseldorfer EG in der kommenden Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) den Sprung ins Halbfinale an. Dafür gilt es für Sportdirektor Niki Mondt, einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen.

Damit die Fans die Übersicht behalten, haben wir die Zu- und Abgänge bei der DEG für die Saison 2023/24 in unserer Bilderstrecke einmal zusammengefasst.