Derby gegen Köln : Großer Tag – große Sorgen

Düsseldorf Uli Hiemer und die Toten Hosen sind da, es geht gegen Köln und der Dome ist fast ausverkauft. Doch die DEG ist nach der Corona-Pause noch geschwächt.

Zu spät kommen ist an diesem Freitagabend keine gute Idee. Das erste Spiel der Düsseldorfer EG nach zwei Wochen Zwangspause wegen des Corona-Ausbruchs findet zwar wie üblich in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ab 19.30 Uhr statt. Die DEG hat die Fans aber extra noch mal gebeten, „bereits um 19.10 Uhr ihre Plätze einzunehmen“. Denn dann steigt die große Ehrung für Petr Hejma, in den 1970ern eine der DEG-Legenden, zweifacher Meister. Auch aus den großen Tagen der 1990er mit vier Titeln wird jemand da sein, Uli Hiemer schaut sich das Spiel gemeinsam mit den Toten Hosen an. Zudem gibt es Livemusik. Und ach ja, der Gegner ist auch kein ganz alltäglicher: Die Kölner Haie kommen zum ersten Derby mit Publikum im Dome seit mehr als eineinhalb Jahren vorbei. Die Halle ist mit 9200 Fans so gut wie ausverkauft.