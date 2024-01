Sieg in Iserlohn DEG springt auf einen Play-off-Platz

Auf einmal wurde es still im alten Eisstadion am Seilersee in Iserlohn. Mehr als zwei Stunden lang hatten die knapp 5000 Fans in der ausverkauften Halle ihrem Ruf alle Ehre gemacht. Doch als Kevin Clark dann allein aufs leere Tor zulief und den Puck zum 2:4 über die Linie drückte, waren nur noch die Fans der Düsseldorfer EG zu hören. Und die freuten sich nicht nur über den fünften Sieg in Folge, sondern auch über etwas, was es in dieser Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) noch gar nicht gegeben hatte: Weil die Konkurrenz aus Nürnberg, Frankfurt und Augsburg allesamt verlor, sprang die DEG auf einen Play-off-Platz.