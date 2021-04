Kostenpflichtiger Inhalt: Eder, Karachun und Carey : Die DEG-Torjäger aus der dritten Reihe

Düsseldorfs Tobias Eder (r) und Krefelds Ivan Petrakov versuchen an den Puck zu kommen, Düsseldorfs Torwart Mirko Pantkowski schaut zu. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Die DEG ist wieder in Form. Was vor allem an Tobias Eder, Alexander Karachun und Matt Carey liegt. Am Mittwoch gegen Ingolstadt muss aber auch von den anderen Stürmern wieder mehr kommen.