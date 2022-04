Aus im Viertelfinale : Darum ist die DEG stolz auf eine bemerkenswerte Saison

Die DEG-Spieler verabschieden sich nach dem verlorenen viereten Spiel im Play-off-Viertelfinale gegen München von den Fans. Vorne: Victor Svensson. Foto: RP/Ralph-Derek Schröder

Die DEG erlebte ihre schwierigste Saison seit Langem. Weil die aber erst im Viertelfinale endete, hellte sich die Laune schnell auf. Die Düsseldorfer wurden auch von den Fans gefeiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Schmitz

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) nur für einen der 15 Klubs mit einem guten Gefühl endet. Für den Rest geht es in der Regel mit einer Enttäuschung in die lange Sommerpause. Entweder ist er abgestiegen, hat die Play-offs verpasst oder ist aus selbigen ausgeschieden. Letzteres traf am Samstag auch auf die Düsseldorfer EG zu. Das 2:4 gegen den EHC Red Bull München war die dritte Niederlage im vierten Viertelfinale – kurz vor halb acht war die Saison vorbei. Und als Kapitän Alexander Barta sich ein paar Ehrenrunden später das Mikrofon schnappte, machte er keinen Hehl daraus, dass er und seine Kollegen gerade „sehr niedergeschlagen“ seien. Insgesamt sei das alle gerade „sehr emotional“, weil das „keine einfache Saison war, mit Hochs und Tiefs, mit Corona“.

Wer nun aber denkt, die Minuten nach dem letzten DEG-Spiel hätten einer Trauerfeier geglichen, könnte kaum weiter danebenliegen. Die Fans hatten sich schon vor der Schlusssirene erhoben und gefeiert – noch eine halbe Stunde später sangen und klatschen Tausende auf den Tribünen. Und es dauerte nicht lange, bis die Enttäuschung auch bei den Spielern dem Stolz gewichen war. „Wir haben das alle zusammen gemeistert, wir haben wieder überperformt”, sagte Barta und löste lauten Jubel im Dome aus. Sprach der Kapitän doch für ein Team, das als Abstiegskandidat gestartet war.

Heraus kam dann eine Saison, in der das Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans eng war wie lange nicht. Zwar ließen die Zuschauerzahlen zu wünschen übrig, am Samstag waren nicht mal 7500 Fans gekommen. Aber die, die da waren, wussten zu schätzen, mit welcher Leidenschaft ihr Team über Monate immer neue Steine aus dem Weg geräumt hatte: die Abgänge von Leistungsträgern, die auch in der zweiten Corona-Saison alles andere als üppigen Gehälter, die Skepsis vor dem Start, den Corona-Ausbruch im Herbst, immer weitere Infektionen und Verletzungen, den engen Spielplan, neue Geisterspiele. Hinzu kamen die Niederlagenserien über den Jahreswechsel und am Ende der Hauptrunde sowie der früh verkündete Abschied von Trainer Harold Kreis.

Info Vertragsverlängerungen für Barta und Ebner? Verträge für die nächste Saison haben Torwart Hendrik Hane, die Verteidiger Kyle Cumiskey, Niklas Heinzinger und Luca Zitterbart sowie die Stürmer Tobias Eder, Alexander Ehl, Daniel Fischbuch, Stephen MacAulay und Brendan O‘Donnell. Zudem sollen Philip Gogulla (München) und der 20-jährige Jakub Borzecki (Salzburg) unterschrieben haben. 16 Verträge laufen aus, unter anderem mit Alexander Barta und Bernhard Ebner wird über eine Verlängerung verhandelt.

Dennoch qualifizierte sich die DEG souverän für die K.o.-Runde, erlebte auf dem Weg dahin zwar auch dunkle Stunden gegen Krefeld oder Bietigheim, aber auch wahre Festtage wie das 6:1 in Köln, das wilde 7:6 in Berlin, die Siege in Mannheim und München. Und dann erst die Play-offs: der Erfolg gegen Nürnberg trotz zahlreicher Ausfälle und des zwischenzeitlichen Fehlens von Harold Kreis, der Heimsieg gegen München. Dass es danach nichts mehr zu feiern gab, lag halt auch an der „ungleichen Begegnung“, wie Kreis das Duell mit dem Tabellenzweiten nannte, „aber das hat man während der Serie nicht gesehen, das haben wir mit Herz und Leidenschaft wettgemacht. Die äußere Anzeigetafel war nicht zu unseren Gunsten, aber die innere stimmt“, sagte Kreis. So war das auch am Samstag, als die DEG mehr Schüsse und Chancen hatte und noch mal alles versuchte. „Mehr konnten wir gegenseitig nicht von uns verlangen“, sagte Bernhard Ebner.

Schon das ganze Jahr über hatte es aus der Liga Lob für Manager Niki Mondt und das Trainerteam gegeben. Für den Mut, jungen Spielern Verantwortung zu geben. Mondt glaubte auch an Zweiligaspieler wie Stephen MacAulay, Carter Proft oder Niklas Heinzinger, fand einen Torjäger wie Brendan O’Donnell in der Slowakei. Und er hat es geschafft, den Großteil des Teams zusammenzuhalten: Das ist die wohl wichtigste Nachricht: Die DEG ist nicht nur durch die schwierigste Saison seit dem Metro-Ausstieg gekommen, sie hat auch bereits ein Fundament für die nächsten Jahre.

Lesen Sie auch Sieg gegen Bremerhaven : Vizemeister Wolfsburg macht Play-off-Halbfinale komplett