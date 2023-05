Verteidiger kommt aus Mannheim DEG macht Akdag-Transfer offiziell

875 Spiele hat Sinan Akdag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bislang absolviert. Das 876. wird er in einem Trikot der Düsseldorfer EG bestreiten. Was in der Szene länger schon als offenes Geheimnis galt, verkündete die DEG am Freitagvormittag offiziell: Der 33-jährige Verteidiger wechselt von den Adler Mannheim an den Rhein und erhält dort einen Zweijahresvertrag bis 2025.