Entscheidung wohl gefallen Wo DEL und DEG 2024 im Free-TV zu sehen sind

Inzwischen scheint die Antwort klar zu sein. Wie das Fachmagazin „Eishockey News“ berichtete, wird der neu gegründete HD-Vollprogrammsender „DF1“ die Free-TV-Übertragungsrechte der DEL von ServusTV übernehmen. DF1? Was soll das sein, werden sich jetzt viele fragen. Der Sender hat seinen Sitz in Unterföhring bei München, just also dort, wo auch Sky sitzt. DF1 startete Neujahr und übernimmt auch den Sendeplatz von ServusTV.