Details, Zeitplan, Historie Düsseldorfer EG will wieder Frauen-Eishockey anbieten

Die Enttäuschung war groß am Donnerstag bei den deutschen Eishockey-Frauen. Zwar zeigten die nach vier Siegen in der Gruppenphase bei der WM in den USA auch im Viertelfinale eine starke Leistung. Allerdings vor allem defensiv. Also verlor die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) gegen Tschechien mit 0:1.