Elf Abgänge Warum die neue DEG internationaler wird

Das Gute für die DEG: In der Abwehr spart sie trotzdem mindestens eine Ausländerstelle ein: Offiziell ist das nicht, aber es ist kein Geheimnis mehr, dass Sinan Akdağ (Mannheim) und Oliver Mebus (Nürnberg) nach Düsseldorf wechseln, also zwei erfahrene deutsche Verteidiger. Gehen muss dagegen der Finne Joonas Järvinen – weil eben kaum noch Lizenzen frei sind. Das Schicksal teilen die Stürmer Stephen Harper und Paul Bittner. Kontingentspieler in den hinteren Reihen kann sich die DEG nicht mehr leisten. Ebenfalls gehen werden die Verteidiger Luca Zitterbart, Niklas Heinzinger und Justus Böttner sowie die Stürmer Cedric Schiemenz und Maksim Anton. Macht insgesamt elf Abgänge. Kein ganz großer Umbruch, aber mehr als gewollt. Zumindest im Tor bleibt alles beim Alten. Haukeland hatte eh noch Vertrag, aber auch Hendrik Hane bleibt, er hat um ein Jahr verlängert. Bei der DEG freuen sie sich ganz besonders, Hane kommt sogar aus Düsseldorf.