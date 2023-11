Duelle gegen Mannheim und München Was der DEG vor dem schweren Wochenende Mut macht

Ein Wochenende noch, zwei Spiele, dann verabschiedet sich die Düsseldorfer EG in die kurze Länderspielpause. Dann gibt es auch mal fünf freie Tage. Zeit zum Reflektieren, aber vor allem zum Abschalten – was angesichts des enttäuschenden Saisonstarts in die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) nicht das Schlechteste ist.