2:3 gegen Ingolstadt Schwaches erstes Drittel kostet die DEG Punkte

Es dauerte allerdings nicht lange, da wurde es merklich ruhiger. Denn die DEG ließ sich von dem frühen Tor nicht etwa beflügeln, sie wirkte danach seltsam lethargisch, kam kaum in Zweikämpfe und hatte zu viel Abstand zum Gegner. Das nutzten die agileren Gäste gnadenlos aus. Zwar hatten sie hin und wieder auch das nötige Scheibenglück, aber dass die DEG nach dem ersten Drittel mit 1:3 zurücklag, das ging schon in Ordnung. Bereits beim 1:1 in der vierten Minute durch Jan Nijenhuis gingen die Düsseldorfer vor dem eigenen Tor nicht entschlossen genug hin. Beim 1:2 Mitte des Drittels ließ sich Bernhard Ebner vom jederzeit gefährlichen Wojciech Stachowiak abkochen. Beim 1:3 durch Travis St. Denis sah Haukeland nicht gut aus. Da waren 13:25 Minuten gespielt, und die DEG hatte bis auf das Tor von Agostino nur noch eine Chance durch Alec McCrea. Dann allerdings folgte die bislang größte: Nach einem Foul an Kohen Olischefski gab es Penalty, doch O'Donnell vergab – was zu diesem ersten Drittel passte.