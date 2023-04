Erst Blitzstart, dann Effizienz München gewinnt erstes Spiel der DEL-Finalserie gegen Ingolstadt

Zum Auftakt des ersten bayerischen Finals in der Geschichte der DEL trafen Trevor Parkes (2.) und Frederik Tiffels (28.) für die Münchner, die zum sechsten Mal in acht Jahren nach dem Meistertitel greifen. Wojciech Stachowiak (43.) gelang für Ingolstadt nur der Anschlusstreffer. Bereits am Sonntag (14.15 Uhr/MagentaSport) treffen beide Mannschaften in Ingolstadt erneut aufeinander - vier Siege sind insgesamt notwendig, um sich zum Meister zu küren.