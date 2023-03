Anschluss in der Serie DEG gewinnt nach Verlängerung Spiel drei in Ingolstadt

Die Bilder glichen sich, aber die Emotionen waren diesmal andersrum verteilt. Wieder ging es zwischen dem ERC Ingolstadt und der Düsseldorfer EG in die Verlängerung, und wie das so ist in den Play-offs der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) entscheidet da das nächste Tor. Beim ersten Duell am Mittwoch durfte der ERC jubeln, an diesem Sonntag war es die DEG. Weil der Puck in der 77. Minute krumm von der Bande absprang und bei Alexander Ehl landete, der ihn zum 1:2 ins Tor schoss. „Glücklich“ sei das gewesen, gab Ehl danach bei „Magentasport“ zu. Und das konnte man auch über den ersten Sieg in Ingolstadt seit 2017 sagen, denn über lange Zeit hatte die DEG ihren schwächsten Auftritt der diesjährigen Play-offs gezeigt. Aber irgendwie fand sie einen Weg und verkürzte damit auch die Viertelfinal-Serie auf 1:2. Bereits am Dienstagabend (19 Uhr) kann sie die zu Hause ausgleichen.