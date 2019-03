DEG dreht Partie und überlebt in den Play-offs: Das Wunder von Düsseldorf-Rath

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG lebt. Nach 50 Minuten im sechsten Spiel gegen Augsburg sah alles danach aus, als würde die DEG aus den Play-offs ausscheiden. Doch dann folgte das Wunder von Rath.

Jaedon Deschenau stocherte und stocherte, kämpfte und rackerte – und plötzlich explodierte der ISS Dome. 36 Sekunden waren gerade einmal gespielt in der Verlängerung des sechsten Play-off-Viertelfinalspiels zwischen der Düsseldorfer EG und den Augsburger Panthern, als der Stürmer der DEG den Puck irgendwie hinter Torhüter Oliver Roy im Tor unterbrachte und die DEG ins entscheidende siebte Viertelfinalspiel der Play-offs katapultierte. Mit seinem dritten Treffer des Abends erzielte der Angreifer das 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 1:0) gegen die Schwaben, die lange auf der Siegerstraße waren. Die DEG darf damit am Sonntag im entscheidenden Spiel in Augsburg um den Halbfinaleinzug kämpfen.

Dass es überhaupt zur Verlängerung kam, ist fast ein Wunder. Denn die DEG lag lange und verdient 1:3 zurück, erst zehn Minuten vor dem Ende keimte nach Alexander Bartas Anschlusstreffer noch einmal Hoffnung auf. Am Ende hatte Trainer Harold Kreis alles auf eine Karte gesetzt, Torhüter Mathias Niederberger vom Eis genommen – und dann hatte Descheneau, wer sonst, die DEG 52 Sekunden vor dem Ende mit einem abgefälschten Schuss in die Overtime gerettet.

Doch die DEG in dieser Saison ist eben auch eine DEG mit ausgeprägten Nehmerqualitäten. Und so schrie Alexander Barta im Interview nach dem Sieg die Fans förmlich an: „Hört auf, an uns zu zweifeln, wir sind eine geile Truppe.“ Das darf sie dann nach dem Krimi gegen Augsburg tatsächlich am Sonntag unter Beweis stellen.