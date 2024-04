Meisterschaft mit den Eisbären Düsseldorfer EG schickt Glückwünsche an Ex-Spieler

Gemeinsam für die DEG hat das Meistertrio der Eisbären übrigens nie gespielt. Als Tobias Eder vor der DEL-Saison 2019 aus München nach Düsseldorf kam, ging Descheneau im Anschluss an seine starke Debütsaison in Deutschland (64 Scorerpunkte in 59 Spielen), nach Schweden. Dort – und auch später in Finnland – kam der Kanadier aber nie so recht an, sodass er über ein Tryout im November 2023 in Berlin gelandet ist. Für ein gemeinsames Foto mit den anderen Ex-Düsseldorfern im Eisbären-Kader konnten sich offenbar dennoch alle begeistern.