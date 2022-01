Nationalspieler vor dem Absprung : DEG-Spieler Nowak vor Wechsel zu Meister Berlin

Düsseldorf Laut der „Eishockey News“ geht der DEG-Verteidiger zum Meister. Das deckt sich mit Informationen unserer Redaktion. Der 31-Jährige soll für drei Jahre bei den Eisbären unterschrieben haben.

Knapp drei Wochen sind es noch, dann beginnt in Peking das Olympische Eishockey-Turnier. Und auch wenn der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) seinen Kader noch nicht bekanntgegeben hat, gilt es als ausgemachte Sache, dass Marco Nowak zum Team gehören wird. Der Abwehrchef der Düsseldorfer EG ist auch in der Nationalmannschaft ein Führungsspieler, war beim Deutschland-Cup im November sogar Kapitän.

Wie lange die DEG-Fans noch Spaß am 31-Jährigen haben werden, steht aber in den Sternen. Das Fachmagazin „Eishockey News“ berichtet, dass Nowak seinen auslaufenden Vertrag in Düsseldorf nicht verlängern und zu den Eisbären Berlin wechseln wird. Das deckt sich mit Informationen unserer Redaktion.