Fast 10.000 Fans bei der DEG DEL verkündet neuen Zuschauerrekord am Auftaktwochenende

Allein bei der Düsseldorfer EG strömten am Sonntag insgesamt 9925 Fans in den Rather Dome, um das erste Heimspiel gegen die Kostenpflichtiger Inhalt Eisbären Berlin (2:3) zu verfolgen. Ein verheißungsvoller Start für den Eishockeyklub – zumindest, was die Zahlen angeht. Schließlich streben die Verantwortlichen der DEG langfristig einen fünfstelligen Zuschauerschnitt an.