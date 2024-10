Pleite gegen Bremerhaven DEG leistet sich im letzten Drittel zu viele Fehler – Alle Tore im Video

Düsseldorf · Die Hauptrunde der DEL-Saison 2024/2025 ist in vollem Gange. Und für die Düsseldorfer EG setzte es am Wochenende die dritte Pleite im dritten Auswärtsspiel. Sehen Sie hier kostenlos das Highlight-Video der Partie in Nürnberg.

02.10.2024 , 10:41 Uhr

Wie schlägt sich die Düsseldorfer EG? Darüber informieren wir Sie regelmäßig und ausführlich bei der Rheinischen Post. Und in der angelaufenen Saison bieten wir noch mehr: Im Nachgang jeder Partie der DEG finden Sie bei uns die Highlights des Spiels, kostenlos bereitgestellt von Magentasport. 11 Bilder Die Topscorer der Düsseldorfer EG 11 Bilder Foto: Ralph-Derek Schröder Und hier haben wir auch die Statistiken zum aktuellen Spiel: DEG – Bremerhaven 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) DEG: Tor: Haukeland (Quapp); Abwehr: Cumiskey, Ebner - Balinson, McCrea - Akdag, Wirth; Sturm: Blank, Rymsha, Ehl - O’Donnell, Richards, Angle - Gogulla, Pivonka, Borzecki - Lewandowski, Roßmy. Tore: 0:1 (15:08) Wejse (Jeglic, Jensen (5-4), 1:1 (16:50) Borzecki (Balinson, McCrea), 1:2 (43:32) Mauermann (Görtz, Jensen), 1:3 (53:18) Herrmann (Uher) Schiedsrichter: Anderson/Cespiva Zuschauer: 5148 Strafminuten: 24:20 Torschüsse: 25:48 Mit den Videos erweitern wir bei der Rheinischen Post unsere bereits jetzt umfangreiche Berichterstattung über die Düsseldorfer EG. Ob Berichte zu den Spielen, Analysen, Einschätzungen zum Gesamtbild DEG, Fanbelange oder Interviews mit den Protagonisten – bei uns sind Sie als DEG-Fan bestens aufgehoben. 30 Bilder Das ist der DEG-Kader für die Saison 2024/25 30 Bilder Foto: Düsseldorfer EG So haben wir für Sie alles Wissenswerte rund um die DEG-Saison 2024/2025 in einem Text aufbereitet. Den finden Sie hier. Sie suchen einen Überblick über den aktuellen Kader der Düsseldorfer? Den gibt es hier. Sie wollen wissen, welche DEL-Klubs welchen Zuschauerschnitt haben und wo sich die DEG da einsortiert? Kein Problem, haben wir hier. Und schließlich können Sie auch jederzeit bei uns nachschauen, welche Zugänge die DEL-Vereine in diesem Sommer getätigt haben. Eine entsprechende Übersicht finden Sie hier. Also markieren Sie sich doch einfach unsere Seite www.rp-online.de/deg als die Adresse für alles Wissenswerte rund um die Düsseldorfer Kufencracks und bleiben Sie jederzeit top-informiert.

(klü )