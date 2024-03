„Saisonziel nicht erreicht“ Ehemaliger DEG-Coach Kreutzer in Augsburg entlassen

Die Augsburger hatten die DEL-Hauptrunde auf dem letzten Platz abgeschlossen. Wirklich runter muss das DEL-Gründungsmitglied aber nur, wenn die Kassel Huskies in der DEL2 Meister werden - dies steht womöglich erst am 26. April fest. Am Dienstagabend zog Kassel ins Halbfinale um die DEL2-Meisterschaft ein. Die drei verliebenden Zweitligisten haben keine Lizenz beantragt und sind somit nicht aufstiegsberechtigt.