Pre-Play-offs gegen Frankfurt DEG verspielt das Viertelfinale im letzten Hauptrunden-Spiel

Die Düsseldorfer EG hat den sechsten Platz noch verspielt und damit den direkten Einzug ins Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Am Sonntag verloren die Düsseldorfer am letzten Spieltag der DEL-Hauptrunde mit 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) gegen die Adler Mannheim. Nach dem 2:3 am Freitag in Wolfsburg die zweite Niederlage in Folge. Und weil die Kölner Haie ihre beiden Spiele des Wochenendes gewannen, zogen sie noch vorbei. Die DEG rutschte auf Rang sieben der Tabelle ab und muss deswegen in die erste Play-off-Runde, die bereits diesen Dienstag beginnt. Gegner über maximal drei Spiele sind dann die Löwen Frankfurt.