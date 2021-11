Niederlage gegen Schwenningen : DEG wacht gegen den Tabellenletzten zu spät auf

Düsseldorf Im ersten Spiel nach der Länderspielpause liegen die Düsseldorfer Eishockeyprofis früh 0:3 zurück. Danach wird es etwas besser, am Ende heißt es gegen Schwenningen aber 2:3.

Normalerweise gilt Marco Nowak eher als besonnener Vertreter. Wie hitzig die Spiele der Düsseldorfer EG auch werden, der erfahrene Verteidiger behält meist die Ruhe. Am Freitagabend allerdings war Nowak wie aufgekratzt. Das erste Drittel im Spiel gegen die Schwenninger Wild Wings war gerade vorbei, und die DEG lag nicht nur 0:3 zurück, sie hatte sich auch immer wieder auf Handgreiflichkeiten mit ihren Gegnern eingelassen. Da brauchte es einen, der für Ordnung sorgt. Und das war Marco Nowak. Erst schickte er besonders aggressive Kollegen wie Carter Proft mit einer resoluten Ansage in die Kabine, dann gab er im Interview mit „Magenta-Sport“ die Richtung für den restlichen Abend vor: „Wir müssen einfach arbeiten, damit wir das Spiel hier gewinnen. Fertig! Aus! Danke! Tschüss!“

Das hörte sich gut an, klappte aber nicht. Am Ende hieß es 2:3 (0:3, 1:0, 1:0). Der Start in die zweite Saisonphase der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ist damit missglückt. Nach der neunten Saisonniederlage steht die DEG nur noch auf Rang sieben. Obwohl über die Länderspielpause zahlreiche zuvor Verletzte oder Corona-Infizierte ins Team zurückgekehrt waren. Obwohl es daheim gegen Tabellenletzten ging. Und obwohl der Dome mit 8237 Zuschauern gut gefüllt war, darunter rund 3000 Kinder von Schulen aus der Region, die die DEG für sich gewinnen will.