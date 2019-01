Niederlage gegen den Meister: DEG macht gegen München zu viele Fehler

Düsseldorf Die DEG hat in der Deutschen Eishockey-Liga das Verfolgerduell gegen den Meister Red Bull München deutlich mit 2:5 verloren. Nur einen Tag nach dem Sieg im Wintergame leisteten sich die Düsseldorfer zu viele Unkonzentriertheiten.

Himmel und Hölle liegen manchmal nur knappe 24 Stunden auseinander: Das erste Spiel nach dem emotional und ergebnistechnisch für die DEG fast perfekt verlaufenen Wintergame in Köln war eins, in dem so ziemlich alles schieflief, was schieflaufen konnte. Das an sich ordentlich auftretende Team von Trainer Harold Kreis leistete sich gegen Meister München zu viele Fehler – und verlor sein Heimspiel folgerecht 2:5 (0:0, 1:3, 1:2).