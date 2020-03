Eishockey in der DEL : DEG verliert bei Verfolger Bremerhaven

Bremerhaven Die DEG spürt im Kampf um Platz fünf in der DEL den Atem der Fischtown Pinguins im Nacken. Die Düsseldorfer verloren am Sonntag bei ihrem direkten Verfolger.

Außenseiter Bremerhaven hat in der Deutschen Eishockey Liga einen wichtigen Schritt in Richtung erstmaliger direkter Qualifikation für das Playoff-Viertelfinale gemacht. Am Sonntag gewannen die Fischtown Pinguins gegen die Düsseldorfer EG 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) und rückten zwei Spieltage vor dem Vorrunden-Ende bis auf einen Zähler an den Tabellenfünften DEG heran. Mit nun 81 Zählern aus 50 Spielen baute Bremerhaven vor allem aber den Vorsprung auf den ERC Ingolstadt auf Rang sieben auf drei Punkte aus.