Zwei Personalentscheidung für die kommende Saison Düsseldorfer EG verkündet Abgang und Verlängerung

Mit seinen Leistungen in der vergangenen Saison habe Blank Begehrlichkeiten in der DEL geweckt. In 52 Partien gelangen ihm schließlich insgesamt sechs Tore und 16 Vorlagen. Dennoch sei Düsseldorf immer die erste Option gewesen: „Ich liebe den Klub, die Stadt und das Umfeld. Außerdem leben meine Familie und Freunde in unmittelbarer Nähe. Ich fühle mich einfach wohl und will bei der DEG in Zukunft noch mehr Verantwortung übernehmen und mich weiterentwickeln”, sagt Blank selbst über seinen Verbleib in der Landeshauptstadt.