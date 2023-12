DEG unterliegt Nürnberg Ein guter Haukeland reicht nicht

Es ist in dieser Woche viel über Statistiken gesprochen worden bei der Düsseldorfer EG. Über die ewige Derby-Bilanz mit den Kölner Haien, die nach monatelanger Recherche eines DEG-Fans neu berechnet wurde. Wofür es hingegen keine offiziellen Zahlen gibt: die „Schools Days“, bei denen Schulklassen verbilligt Tickets kaufen können. Seit Jahren gibt es die in jeder Saison, die DEG will so neue Fans gewinnen. Das Problem ist nur: Wenn tausende Schülerinnen und Schülern aus der Region in der Halle sind, liefert die DEG selten Argumente für ein Wiederkommen. Meist steht sie dann neben sich.