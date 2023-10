2:5-Niederlage gegen Wolfsburg Gebrauchter Tag – die DEG bleibt Letzter

So ging das im letzten Drittel weiter. Auch da machte die DEG das Spiel, aber das nächste Tor schossen wieder die Gäste. Diesmal mit etwas Glück, ein abgefälschter Schuss von Fabio Pfohl trudelte rein. Danach schoss Varone noch sein zweites Tor, aber spannend wurde es nicht mehr. Zumindest sangen die Fans bis zum Ende durch, hinterher gab es sogar Applaus. Und vielleicht war das neben den beiden Treffern von Phil Varone die beste Nachricht für die DEG an diesem abermals enttäuschenden Eishockey-Tag: Das Publikum glaubt weiter an sein Team. Aber damit das so bleibt, muss die DEG nun langsam anfangen, Spiele zu gewinnen.