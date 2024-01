Siegesserie in der DEL gerissen Düsseldorfer EG unterliegt eiskalten Eisbären Berlin

Zu lachen hatte am Dienstagabend allerdings kaum einer etwas in Rot und Gelb. Gut, in Brendan O'Donnell machte am Ende sogar ein Kanadier ein Tor, aber es blieb das einzige für die DEG, obwohl sie gleich fünf Überzahlspiele und noch zahlreichere weitere Chancen hatte. Aber es wollte fast nichts rein, also verloren die Düsseldorfer gegen die Eisbären mit 1:3 (0:2, 0:1, 1:0), ihre schöne Serie von fünf Siegen in Folge ist damit beendet. Auf Rang zehn der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) stehen sie allerdings weiterhin, das Spiel gegen die Berliner war ein vorgezogenes vom 44. Spieltag, die Konkurrenz im Tabellenkeller greift erst am Freitag wieder ins Geschehen ein. Dann empfängt die DEG zum letzten Spiel vor der kurzen Länderspielpause die Schwenninger Wild Wings.