ServusTV zeigt fünf Mal München DEG bis Weihnachten nur noch einmal im Free-TV

Die Häme, die in den Sozialen Medien auf dem Fuß folgte, dürfte ServusTV nicht wirklich überraschend getroffen haben an diesem Freitag. Da nämlich wurde bekannt, welche Partien der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) der zum Red-Bull-Konzern gehörende, private Fernsehsender aus Österreich, der noch bis Jahresende 2023 auch für den deutschen Markt die Free-TV-Rechte an der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) hält, nach der Länderspielpause ab Mitte November überträgt. Und bei den sechs ausgewählten Spielen ist wer fünfmal dabei? Richtig: Red Bull München.