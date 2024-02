4:9-Debakel DEG lässt sich in Wolfsburg abschießen

Mit 4:9 verlor die DEG. Nur einmal in der Geschichte der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat sie mehr Tore kassiert, 1998 gab es mal ein 3:10 in Berlin. Zum ewigen Negativrekord war es sogar noch ein gutes Stück, ein 1:20 beim EV Füssen in der Saison 1958/59. Aber auch das Spiel am Mittwochabend wird in Erinnerung bleiben. Vielleicht wird es gar tiefe Wunden hinterlassen. Solche, die man in dieser Saisonphase nicht gebrauchen kann. Denn es sind ja noch fünf Spiele, bei gerade mal sechs Punkten Vorsprung auf den Abstiegsplatz muss die DEG auf jeden Fall noch etwas holen. Aber nach der dritten Niederlage in Folge mit insgesamt 16 Gegentoren fragt man sich, gegen wen sie das machen will. Am Freitag geht es beim Tabellenzweiten in Bremerhaven weiter. Mit einem ähnlichen Auftritt wie in Wolfsburg dürfte es auch dort bitter werden. Und der lag keinesfalls daran, dass in Victor Svensson und Kevin Clark zwei weitere Spieler ausfielen.