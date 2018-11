München kommt nach Düsseldorf: DEG will gegen den Meister zurück in die Erfolgsspur finden

DEG will gegen den Meister zurück in die Erfolgsspur finden

Düsseldorf Drei Niederlagen in Folge hat die DEG zuletzt in der DEL kassiert. Die Trendwende soll jetzt ausgerechnet gegen den Meister EHC München gelingen. Auf große Unterstützung können die Düsseldorfer schon einmal zählen.

Bernhard Ebner ist keiner, der gern in der Öffentlichkeit steht. Der Eishockey-Nationalverteidiger überzeugt am liebsten durch Leistung auf dem Eis, publikumswirksame Auftritte sind ihm ein Greuel. Dennoch hatte sich sich die DEG am Donnerstag augerechnet den Allgäuer als Model ausgeguckt – allerdings in einer Rolle, die Ebner noch gut mit seinem Image vereinbaren konnte. Der 28-Jährige präsentierte das Trikot, mit dem die Düsseldorfer ins DEL-Wintergame am 12. Januar im Kölner Fußballstadion gehen werden.