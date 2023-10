2:5-Niederlage Schwarzer Abend für die DEG in Schwenningen

Das galt auch vor dem zweiten Seitenwechsel. Und das Überraschendste daran war, dass es immer noch 2:1 stand. Aber in den Toren standen nun mal Joacim Ericsson und Henrik Haukeland. Der erste wurde vor dem Spiel als DEL-Spieler des Monats geehrt, der zweiter ist amtierender DEL-Torhüter des Jahres. Ericsson hielt allein im zweiten Drittel gegen Phil Varone, Kevin Clark (zweimal), Philip Gogulla, Kenny Agostino, Alexander Blank, Kohen Olischefski und Oliver Mebus. Es war fast aberwitzig, dass die Düsseldorfer bei all den Großchancen nicht jubeln durften. Aber genauso erging es Tylor Spink (mehrfach), Alexander Karachun und Sebastian Uvira, die am überragenden Haukeland scheiterten. Und so war das trotz der wenigen Tore ein sehr ansehnliches Spiel da auf der kleineren Eisfläche in Schwenningen. Weil sich da zwei Teams gegenüberstanden, die einen mutigen Forecheck spielten und so entweder zu Chancen kamen und in Konter rannten. Torszenen gab es fast im Minutentakt.