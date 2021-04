5:2 gegen Schwenningen : Olimb und Carey führen starke DEG zum Sieg

Die DEG-Spieler bejubeln einen Treffer. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Nach den beiden Niederlagen im Süden zeigt die DEG die richtige Reaktion und schlägt Schwenningen zuhause verdient mit 5:2. Die Play-off-Plätze rücken damit wieder in greifbare Nähe.

Von Bernd Schwickerath

Für gewöhnlich ist Ken-André Olimb niemand, der öffentlich Emotionen zeigt. Nicht auf dem Eis, nicht in den Interviews danach. Da entspricht der Norweger doch sehr dem Klischee des unterkühlten Skandinaviers. Selbst nach Toren geht er kaum aus sich heraus. Bis zu diesem Donnerstagabend in Rath, da war ein ganz anderer Ken-André Olimb zu erleben. Knapp neun Minuten waren gespielt zwischen der Düsseldorfer EG und den Schwenningen Wild Wings, da fälschte Olimb einen Schuss von Kyle Cumiskey aus der Luft ins Tor ab. Und da ballte er nicht nur mehrfach die Faust, da ging er auch in die Knie, umarmte seine Kollegen und rannte danach zur Spielerbank, um sich weiter feiern zu lassen. War es doch sein erstes Tor nach 23 Spielen ohne eigenen Treffer, eine unerhört lange Zeit für einen Spieler mit seinen Qualitäten.

Olimb war nicht der einzige DEG-Stürmer, der zuletzt das Tor nicht getroffen hatte. Auch Matt Carey gehört dazu, 13 Spiele lang ging der Kanadier leer aus. Bis Donnerstag, da traf Carey gleich doppelt und war nicht nur deswegen der überragende Mann auf dem Eis. Wobei die DEG generell eine ihrer stärksten Saisonleistungen zeigte. „Es hat Spaß gemacht, der Mannschaft zuzuschauen“, sagte Trainer Harold Kreis nach dem 5:2 (2:0, 3:2, 0:0). Womit sich die DEG nicht nur für die Niederlage gegen die Schwarzwälder am Dienstag revanchierte, noch wichtiger: Durch den 14. Saisonsieg rückte sie wieder näher an die Play-off-Plätze der Deutschen Eishockey Liga (DEL) heran, acht Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde ist sie als Tabellenfünfte nun punktgleich mit den Wolfsburgern auf Rang vier.

Info Statistik: Düsseldorfer EG – Schwenningen Wild Wings 5:2 (2:0, 3:2, 0:0) DEG: Tor: Hane (Pantkowski); Abwehr: Jensen, Cumiskey – Ebner, Brejcak – Nowak, Geitner - Johannesen; Angriff: Ehl, Barta, Flaake – Kammerer, Olimb, Fischbuch – Karachun, Carey, Eder – Svensson, Buzas, From Schiedsrichter: Schukies/Steingross Zuschauer: keine Tore: 1:0 (1:42) Carey (Karachun), 2:0 (8:49) Olimb (Cumiskey, Carey/5-4), 2:1 (21:25) Bourke (Thuresson, Robak/5-4), 3:1 (24:12) Ehl, 4:1 (30:10) Carey (Cumiskey, Ehl/5-4), 4:2 (35:30) Tyson Spink (A. Weiß), 5:2 (36:37) Kammerer (Olimb, Jensen) Strafminuten: 6:12 Torschüsse: 42:27

Entsprechend euphorisch war Matt Carey hinterher: „Großartig, wir haben hart gespielt und uns viele Chancen erarbeitet“, sagte der Matchwinner, der seinen besten Auftritt zeigte, seitdem er im Herbst nach Düsseldorf gewechselt war. Von der ersten Sekunde an rannte, ackerte, checkte, passte und schoss der 29-Jährige. Hinterher hatte er fünf Torschüsse, zwei Treffer und eine Vorlage auf seinem Statistikzettel stehen.

So hatte sich das Harold Kreis vorgestellt. Und zum Glück für die DEG waren Olimb und Carey nicht die einzigen Düsseldorfer, denen man die jüngsten Misserfolge - nur zwei Siege aus den vergangenen elf Spielen - nicht anmerkte. Zwar konnte man ihnen auch da selten den Willen absprechen, aber diesmal lief es auch spielerisch. Zudem wirkte die DEG immer einen Schritt schneller als die Gäste, die zuletzt immerhin acht von zehn Spielen gewonnen hatten. Doch an diesem Donnerstag kamen sie kaum in die Zweikämpfe und leisteten sich zahlreiche Fehler. Und zwar solche, die die DEG zu nutzen wusste.

Von Anfang an war das so. Erste Minute, erste Chance. Zweite Minute, erstes Tor Carey. Erste Überzahl, erstes Tor Olimb. Und schon waren Selbstvertrauen und Spielfreude zurück. Nach dem ersten Drittel stand die Schussuhr bei 19:6 für die DEG. Nicht mal der schnelle Anschlusstreffer zu Beginn des Mitteldrittels konnte die Düsseldorfer aufhalten. Keine drei Minuten später erzwang Jerome Flaake einen Fehlpass, Alexander Ehl nutzte ihm zum 3:1. Und wo es gerade einmal lief, drosch Carey sechs Minuten später seinen nächsten Schuss unhaltbar zum 4:1 in den Winkel. Ganz nebenbei der zweite Treffer in Überzahl - auch da hatte zuletzt ja nicht viel geklappt.