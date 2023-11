2019/20 bester Düsseldorfer Torschütze Ex-DEG-Stürmer Flaake wechselt – neuer Klub noch unbekannt

Flaake war vor der aktuellen Saison vom ERC Ingolstadt nach Augsburg gewechselt. In zwölf Einsätzen verbuchte der Neuzugang ein Tor und zwei Assists. „Jerome Flaake war einer der Spieler, die sich frühzeitig für ein Engagement in Augsburg entschieden hatten. Seine Rolle im Team war im ersten Drittel der Saison allerdings nicht so, wie er sich das persönlich erhofft hatte“, sagte Trainer Christof Kreutzer. Die Augsburger hätten dem Spieler deshalb „keine Steine in den Weg legen“ wollen.