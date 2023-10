1:2-Heimniederlage DEG wacht gegen Wolfsburg zu spät auf

Trotzdem war noch nichts verloren. Nicht mal nachdem Matt White in der 46. Minute den nächsten Konter zum 0:2 nutzte. Denn nur drei Minuten später gönnten sich auch die Gäste mal einen defensiven Aussetzer, Kevin Clark war frei durch und tat dann das, was ihm in dieser Saison bislang kaum gelungen war: Er nutzte eine Chance. Und schon war das ein anderes Spiel: Die Fans wachten auf, die DEG gewann Zweikämpfe, bewegte ihre Beine und spielte schnelle Pässe. Und sie hatte Chancen. McCrea hatte eine, Olischefski, Akdag in Überzahl, am Ende noch mal Clark. Aber es reichte nicht mehr. Weiter geht es am Sonntag um 14 Uhr in Bremerhaven.