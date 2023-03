Nach Check gegen Garteig So viele Spiele muss DEG-Verteidiger McCrea zuschauen

Die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) beginnt für die Düsseldorfer EG zwar erst in ein paar Monaten. Auf eine Sache kann sich der Eishockeyklub zumindest jetzt schon mal einstellen: Alec McCrea wird die ersten drei Spiele fehlen. Das gab die DEL am Mittwoch bekannt.