Erschreckend schwache zwei Drittel DEG verliert mit 3:5 in Nürnberg und verpasst die Play-offs

Dadurch ist klar: Das ohnehin schon nach unten korrigierte Saisonziel ist endgültig nicht mehr zu erreichen, zum vierten Mal in den vergangenen zehn Jahren hat die DEG die Play-offs verpasst. Und wer das Spiel am Freitag sah, wird das kaum für unverdient halten. „Sehr erschreckend“, sagte Kapitän Philip Gogulla bei Magentasport zum Auftritt seines Teams in den ersten beiden Dritteln. Da war noch mal deutlich zu sehen, was der DEG fehlt, um zu den besten zehn Mannschaften der DEL zu gehören: eine offensive Idee, funktionierende Special-Teams, Tempo, Selbstvertrauen und vor allem eine stabile Abwehr. Eben all das was, was die Nürnberger zeigen, die ihren Play-off-Platz nun sicher haben. Umso bitterer, dass ihr junger Kader nach der Saison auseinanderfallen wird. Auch die Trainer sind weg.