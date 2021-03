1:8-Niederlage : DEG lässt sich in Berlin abschießen

Düsseldorfs Trainer Harold Kreis auf der Bank. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Berlin Düsseldorfs Eishockeyprofis lassen bei den Eisbären über weite Strecken alles vermissen und sind mit dem 1:8 gut bedient. Nach der fünften Niederlage in Folge rutschen sie auf den vorletzten Platz ab.

Harold Kreis schaute nach oben auf die Spieluhr am Videowürfel. Was er in dem Moment genau dachte, ist nicht überliefert, aber es dürfte eine Mischung aus „das darf doch nicht wahr sein“ und „wann ist das hier endlich vorbei“ gewesen sein. Sein Problem allerdings: es war noch lange nicht vorbei. Gerade mal 16 Minuten waren gespielt an diesem ungemütlichen Märzsamstag in Berlin. 3:0 stand es da bereits für die örtlichen Eisbären gegen eine Düsseldorfer EG, die diesmal eigentlich alles anders machen wollte. Aggressiv wollte sie spielen, gradlinig, schnell. Doch davon war nicht ansatzweise etwas zu sehen. Am Ende ihrer mit Abstand schwächten Saisonleistung stand es sogar 8:1 (3:0, 4:0, 1:1). Die Play-off-Plätze der Deutschen Eishockey Liga (DEL) rücken in immer weitere Ferne. Nach der zwölften Niederlage im 23. Saisonspiel steht die DEG auf dem vorletzten Platz der DEL-Nordgruppe.

„Wir haben heute einen rabenschwarzen Tag erwischt“, sagte Trainer Kreis nach dem Spiel, in dem man seiner Mannschaft phasenweise sogar die Ligatauglichkeit absprechen konnte. Natürlich stehen die Berliner nicht ohne Grund an der Spitze der Nordgruppe, aber sie mussten nicht mal eine besondere Leistung zeigen, um die DEG in alle Einzelteile zu zerlegen. Konnte man den Düsseldorfern bei den vier Niederlagen zuvor noch zumindest attestieren, mitgespielt und vielleicht auch etwas Pech gehabt zu haben, war die neuerliche Pleite auch in der Höhe absolut angemessen. Sie hätte sogar noch deutlicher ausfallen können, schon im zweiten Drittel hätte es zweistellig stehen können.

Info Statistik Eisbären Berlin - Düsseldorfer EG 8:1 (3:0, 4:0, 1:1) DEG: Tor: Hane (ab 21. Pantkowski); Abwehr: Jensen, Cumiskey – Brejcak, Nowak – Ebner, Geitner; Angriff: Ehl, Barta, Flaake – Kammerer, Olimb, Fischbuch – Carey, Svensson, Eder – Karachun, Buzas, Jahnke – From Schiedsrichter: Iwert/Schrader Zuschauer: keine Tore: 1:0 (4:18) Pföderl (Noebels, Ramage), 2:0 (11:08) Pföderl (Noebels, Reichel), 3:0 (16:08) Reichel (Noebels, Wissmann), 4:0 (25:39) Foucault (White), 5:0 (28:46) Foucault (McKiernan, White), 6:0 (33:42) Boychuk (Noebels, Hördler/5-4), 7:0 (36:41) White (Pföderl, Boychuk), 7:1 (43:38) Ehl (Carey, Cumiskey/5-4), 8:1 (58:06) Foucault (Boychuk, Després) Strafminuten: 8:6 Torschüsse: 31:32

Lediglich in den Anfangsphasen der beiden ersten Drittel war die DEG präsent, führte Zweikämpfe, rannte, schoss aufs Tor. Doch sobald es einen Rückschlag gab, fiel das Team auseinander. Das war schon nach vier Minuten zu sehen, als Torhüter Hendrik Hane einen relativ ungefährlichen Schuss von Nationalstürmer Leo Pföderl zum 1:0 durchrutschen ließ. Das war in der 26. Minute zu sehen, als Nicholas Jensen einen katastrophalen Fehlpass an der gegnerischen blauen Linie spielte, der zum 4:0 durch Kris Foucault führte.

Danach stellte die DEG die Arbeit jeweils mehr oder weniger ein. Und das muss für die Verantwortlichen die bitterste Erkenntnis dieses Eishockey-Tages gewesen sein: Dass in der Krise spielerisch nicht viel klappt, liegt in der Natur der Sache, aber die DEG versuchte nicht mal, körperlich dagegenzuhalten. Da durften die Berliner nahezu ohne Gegnerdruck übers Eis fahren, Pässe spielen und aufs Tor schießen. Und weil sie zwei Topreihen mit Marcel Noebels (vier Vorlagen), Leo Pföderl (zwei Tore, eine Vorlage) und Lukas Reichel (ein Tor, eine Vorlage) sowie Zach Boychuk (ein Tor, zwei Vorlagen), Kris Foucault (drei Tore) und Matt White (ein Tor, zwei Vorlagen) haben, nutzten sie das zu immer neuen Toren. Schon nach 40 Minuten stand es 7:0.