4:1-Auswärtssieg DEG überrascht beim Tabellenführer

Das war nicht die erste gute Nachricht an diesem 21. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) für alle, die es mit der DEG halten. Bereits am Donnerstagabend ging Iserlohn mit 1:7 in Ingolstadt unter, der Vorsprung auf das Schlusslicht beträgt nun sieben Punkten. Allerdings bleibt es bei acht Zählern Rückstand auf Platz zehn, denn dort stehen ja die Ingolstädter, die sich am Sonntagabend (19 Uhr) im Dome vorstellen. Aber wenn die DEG da so auftritt wie am Freitag beim Tabellenführer, ist auch da etwas drin.