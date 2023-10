Historisch schlechter DEL-Start DEG-Spieler stärken Trainerteam den Rücken

Die beste Nachricht für die Düsseldorfer EG hatte sich das Eishockey-Wochenende bis zum Schluss aufgespart. Dabei hatte die vordergründig gar nichts mit der DEG zu tun, weil das Ereignis in rund 450 Kilometern Entfernung stattfand, genauer: in Nürnberg. Dort verloren die Iserlohn Roosters am Sonntagabend mit 2:8 und rutschten ans Tabellenende der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Was auch bedeutete: Es geht bergauf mit der DEG, sie steht nicht mehr auf dem Abstiegsplatz. Weil sie selbst zumindest einen Punkt holte.