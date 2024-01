Kanadier muss verletzt vom Eis DEG sorgt sich nach Pleite in Berlin um Top-Stürmer Varone

Da war die erste Aufgabe 2024 natürlich alles andere als dankbar. Es ging am Dienstagabend zu den Eisbären Berlin, zum Tabellenführer. Also war die 2:4-Niederlage kein Drama, zumal die DEG ein ordentliches Spiel machte. Aber weitaus schlimmer als die verpasste Chance, endlich mal auf einen Play-off-Platz zu springen, war der Ausfall von Phil Varone. Aus dem Wunsch nach weniger Verletzungen ist es schon mal nichts geworden, da erinnert das neue Jahr doch gleich sehr an das alte.